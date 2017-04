Buch von Ernst Lauermann über die „Archäologie unter unseren Füßen“

29.04.2017, 11:20 Uhr

MAMUZ Geschäftsführerbegrüßte neben Bezirkshauptmann i.R.auch Vertreter des Naturhistorischen Museums Wien. Über die Entstehung dieses Buches erzählte Buchverleger, dass Lauermann ihn eines Tages fragte: „Mochen Sie sowas a?“Unter Mitarbeit vondokumentiert(„auch mit Hilfe von, der Marketingtante des MAMUZ“) in Wort und Bild die archäologische Landschaft des Weinviertels vom ersten Auftreten des Menschen bis zu den keltischen Siedlern, denn „viele kennen die Archäologie nur vom Urlaub in Italien und Griechenland“.

Die hügelige Landschaft zwischen Thaya und Donau liegt im Kreuzungsbereich der Bernsteinstraße und des Donauweges, förmlich am Schnittpunkt der Kulturen Europas und weist im Vergleich zu vielen anderen Landschaften Österreichs – auch durch die günstigen klimatischen Verhältnisse – eine dichte ur- und frühgeschichtliche Besiedelung auf.Der frühere Hauptschullehrer für Deutsch und Leibeserziehung studierte neben seiner schulischen Tätigkeit, Ur-, Früh- und mittelalterliche Geschichte. 1992 konnte er sein Hobby zum Beruf machen, er wurde in den niederösterreichischen Landesdienst als Archäologe aufgenommen. Das Urgeschichte Museum in Asparn/Zaya (MAMUZ) wurde seine Dienststelle.Themen dieses Buches sind die Steinzeitjäger, die ersten Bauern (Niederhollabrunn und Kleinhadersdorf), die große Zahl rätselhafter Kreisgrabenanlagen (Steinabrunn, Michelstetten, Hornsburg), die Kupferzeit und die Urnenfelderzeit genauso wie die Höhensiedlungen am Michelberg, am Oberleiserberg und in Stillfried sowie die imposanten „Pyramiden“ des Weinviertels, deren bekannteste in Großmugl zu finden ist.Schließlich berichtet der Autor von der großen Zahl an Keltensiedlungen im Weinviertel, von den Funden keltischer Münzen und keltischem Kunsthandwerk.