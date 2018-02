Stadtsaal Mistelbach: Tatort Kommissarin Adele Neuhauser eroberte die Herzen im Sturm

09.02.2018, 18:09 Uhr

über die Auftaktlesung zum Mistelbacher LiteraTourFrühling 2018, der von Kulturstadtrateröffnet wurde und in Kooperation mit der Facultas Dombuchhandlung, der Stadtbibliothek Mistelbach und der Volkshochschule Mistelbach stattfand.Aus ihrer soeben erschienenen Autobiografie „Ich war mein größter Feind“ las die beliebte österreichische Schauspielerin sehr persönliche und berührende Anekdoten über ihre Kindheit in Athen und Wien mit griechischem Vater und österreichischer Mutter.s Leben ist eine Geschichte voller Glück, Neugier und mutiger Aufbrüche, aber auch voll schwerer Entscheidungen und Trauer. Ihr forscher Gang und ihre ungewöhnliche dunkle Stimme wurden zu ihrem Markenzeichen.Seit sie sich im Wiener „Tatort“ als Bibi Fellner in die (Frauen)Herzen spielt, liebt man diese sympathisch-unkonventionelle Frau im gesamten deutschsprachigen Raum.Musikalisch begleitet wurde Adele Neuhauser von der rockig-jazzigen Band „EDI NULZ“, mit der sie noch mehr verbindet, als die Liebe zur Musik, da der Gitarristihr Sohn ist.