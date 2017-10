Sturmfest und Winzerlauf in Poysdorf´s Gstetten

08.10.2017, 16:54 Uhr

Der 34. Poysdorfer Winzerlauf über 10 Kilometer, sowie der Hobbylauf über 3,3 Kilometer war Treffpunkt von 239 Teilnehmern jeden Fitnessgrades aus Nah und Fern, in 11 Altersklassen bei den Erwachsenen und 6 Altersklassen bei Kindern. Die große Siegerehrung wurde im Kolpingsaal vonund Bürgermeisterdurchgeführt. Vom Landesklinikum Mistelbach nahm auch Bereichsleiterinund Primaram Winzerlauf teil.

Die jüngsten Gäste hatten viel Spaß beim Betty Bernstein Familienprogramm mit den „Weinviertler Hexen“ mit Schminken und Kürbisschnitzen.Kultur- und Tourismusstadträtinund Bezirksweinbauverbandsobmannfreuten sich über den großen GästeanSTurm.Nächster Termin in der Gstetten in Poysdorf: Besinnlicher AdEvent am 2.+3. Dezember.