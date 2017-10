Besuch im Containerdorf: Langer Tag der Flucht

05.10.2017, 15:03 Uhr

Haus Arjan

„Langer Tag der Flucht“:

So auch das „Haus Arjan“, wo beim diesjährigen „Langen Tag der Flucht“, das Containerdorf für interessierte Besucher offen stand, um sich im direkten Gespräch mit Regionalleiter Michael Berger, Teamleiterin Kerstin Schicker-Weiss sowie den Bewohnern auszutauschen und mehr über den jeweils „Anderen“ zu erfahren. Bei einem Besuch vor Ort überzeugten sich so auch Sozialstadträtin Ingeborg Pelzelmayer und Gemeinderat Josef Schimmer von den Aktivitäten der jungen Bewohner, die unter anderem landesweites Essen kochten und ihre künstlerischen Talente mit der Ausstellung von Zeichnungen zur Schau stellten.Angefangen hat der „Lange Tag der Flucht“ vor fünf Jahren mit 45 Veranstaltungen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. In den letzten Jahren ist die Veranstaltung immer weiter gewachsen, sodass seit 2015 Events rund um die Themen Flucht und Asyl in allen neun Bundesländern angeboten werden.Nähere Informationen:„Langer Tag der Flucht“Internet: www.langertagderflucht.at