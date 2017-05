BG/BRG Laa ist Tischtennis-Landesmeister

05.05.2017, 10:37 Uhr

Zunächst gewann man gegen die HAK Gänserndorf mit 5:1, dann wurde die PTS Ybbs mit demselben Ergebnis besiegt. Nachdem man auch im Duell mit dem Gastgeber, dem Gymnasium Wolkersdorf, mit 5:1 die Oberhand behielt, kam es zum Showdown mit dem Josephinum Wieselburg.„Die Ergebnisse haben uns schon zum Favoriten erklärt“, meinte Betreuer Reinhard Krames, der allerdings hinzufügte, „aber das muss man dann auch erst am Tisch bestätigen können.“ Eine knappe Stunde später war wiederum ein 5:1-erfolg eingefahren und Martin Vondrak (7B), Lukas Leitner (6B) und Gabriel Wiedermann (5B) standen als eindeutiger Sieger fest und durften sich über den Titel freuen. Betreuer Reinhard Krames war von seinen Burschen angetan: „Alle drei haben eine wirklich sehr, sehr solide Leistung abgerufen und auch taktisch äußerst klug gespielt; obwohl sie im Training eigentlich noch viel besser waren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir viermal so glatt gewinnen. Vor allem gegen das Josephinum waren es teilweise sehr enge Partien, da haben die Burschen auch starke Nerven bewiesen. In jedem Fall war unser Sieg verdient!“

Auch im Bewerb „Unterstufe Hobby weiblich“ erreichte das BG/BRG Laa heuer beim ersten Antreten das Landessfinale, das am 28.2. in Stockerau ausgetragen wurde. Hier konnten Anja Fink, Alicia Laaber und Melanie Hartmann mit den favorisierten Spielerinnen aus Matzen und Oberndorf zwar teilweise gut mithalten, ein Sieg war allerdings nicht zu erringen. So belegte das BG/BRG Laa den dritten Platz. „Die Mädchen haben eine sensationelle Qualifikationsrunde gespielt und können auf diesen dritten Platz stolz sein. Dass wir beim Finale waren, ist schon ein großer Erfolg“, resümierte Betreuer Reinhard Krames nach dem Turnier.