Gleichenfeier des Wohnhausprojektes Mistelpromenade in Mistelbach

15.07.2017, 15:54 Uhr

Am 1. September 2016 fand die offizielle Präsentation statt, der Spatenstich erfolgte am 24.3.2017. Nun lud die MAWO Bau-Handels GmbH mit Gerhard Mairweck am 14. Juli zur Gleichenfeier ein.Erwin und Alfred Hofer vom Gleichnamigen Bauzentrum, ARE Bau Ges.m.b.H. Architektin Brigitte Wiesinger und Ernst Nikolodi, Swietelsky Chef Walter Haberle – der sich für die gute Zusammenarbeit bedanke, Josef Bauer und Alfred Vodicka von der Volksbank und die zukünftigen Bewohner der Wohnhausanlage waren ebenso anwesend, wie seitens der Gemeinde – Bürgermeister Alfred Pohl, Ortsvorsteher Herbert Eidelpes, Stadträtin Inge Pelzelmayer und Stadtamtsdirektor Reinhard Gabauer.

Wenn der Rohbau und das Dach eines Gebäudes fertiggestellt ist, lädt der Bauherr die beteiligten Handwerker und Helfer zur Gleichenfeier. Ein Lehrling verlas neben dem geschmückten Baum am Dach den Richtspruch – zum einen als Dank an Architekt und Bauherr, zum anderen um Gottes Segen für das Haus. Danach musste er nach Tradition ein Glas Wein austrinken und auf den Boden werfen, was ihm vorzüglich gelang.Anschließend konnten alle Besucher und Gäste den Rohbau von innen besichtigen und mit belegten Broten, Getränken und einem guten Glas Wein vom Weingut Seltenhammer feiern.Im Erdgeschoß sind noch zwei Wohnungen frei: Top 1 mit 90,5 m² Wohnfläche (vier Zimmer), 287 m² Garten und 19,8 m² Terrasse, sowie Top 5 mit 48 m² Wohnfläche, 19m² Garten und knapp 7m² Terrasse.