Zwingendorf - Maibaum der Jugend für die Völker Europas

30.04.2017, 22:30 Uhr

Durch die Anbringung der Tafel mit der Aufschrift "Ein dreifaches Hoch den Völkern Europas zum 1. Mai", die seinerzeit schon durch viele Jahre an dem auf dem "Zwingendorfer Europa-Platz" am Schatzberg vom Dorfmuseum und der Freiwilligen Feuerwehr Zwingendorf aufgestellten "Zwingendorfer Europa-Maibaum" angebracht war, hat die Jugend Zwingendorf ihre Weltoffenheit demonstriert und ein gerade in der heutigen Zeit so wichtiges Bekenntnis zu Europa abgelegt. (adhai)