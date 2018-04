KPÖ Weinviertel diskutierte Pflege und Betreuung

23.04.2018, 09:38 Uhr

Pflege und Betreuung von behinderten und alten Menschen ist eine brennende soziale Frage, die in den nächsten Jahren noch für viele weitere Diskussionen sorgen wird, stellte Christoph Kepplinger, Sprecher der KPÖ Weinviertel fest. Die Frage der Finanzierung und sozialen Leistbarkeit von Pflege muss an die kommenden Regierungen und Entscheidungsträger gestellt werden, ergänzte Susanne Steiner, KPÖ Marchegg.Unter diesem Aspekt konnte die KPÖ Weinviertel einen sehr diskussionsbetonten und informativen Nachmittag in Marchegg beschließen und freut sich auf zahlreiche Beteiligung bei den kommenden Diskussionsveranstaltungen.