Mistelbachs Herz wird grüner

02.10.2017, 18:27 Uhr

Der Hauptplatz bekommt Bäume und die Verlegung des Busbahnhofs



Dünne Bäume



Busstation statt Bahnhof

MISTELBACH (ks). „Gedacht ist, das Maximum an möglichen Bäumen auszupflanzen, die sich harmonisch ins Stadtbild einfügen. Mit dieser Maßnahme wollen wir so die Aufenthaltsqualität am Hauptplatz steigern, wenn die Bäume vor allem im Sommer ausreichend Schatten spenden“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Erich Stubenvoll. Die Stadtpolitik kommt damit einem lang gehegten Wunsch nach mehr Grün im Zentrum nach.Welche Art von Bäumen es werden sollen, darüber ist man sich noch nicht ganz einig. „Sie müssen einerseits einen dünnen Stamm haben, damit die vorhandene Gehsteigbreite nicht maßgeblich eingeschränkt wird, andererseits sollen die Bäume möglichst weit austragend sein, um ausreichend Schatten zu spenden“, schildert Verkehrsstadtrat Peter Harrer. Gibt es grünes Licht für die Auspflanzung zusätzlicher Bäume, soll die Umsetzung spätestens 2018 erfolgen.Ein weiterer Schritt ist die Verlegung des Busbahnhofes zum Zugbahnhof. "Dort haben wir bereits Infrastruktur. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen besser aufeinander getaktet werden", wünscht sich Stubenvoll. Am Hauptplatz soll lediglich eine Busstation verbleiben. Pläne dazu werden aktuell von Stadtrat Peter Harrer ausgearbeitet.