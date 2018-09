Wanderung über die Perchtoldsdorfer Heide

22.09.2018, 18:32 Uhr

Es ist eine wirklich empfehlenswerte Tour, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und weder steil noch schwierig. Ob im Herbst, Winter oder wenn die Heide blüht, es ist ein Erlebnis.Vom Heide-Parkplatz oder der Endstelle Rodaun erreicht m an in Kürze die Heide. Hier zu verweilen ist ein Muss, denn es eröffnet sich ein herrlicher Blick weit über das Tal.Saftige Wiesen, weidende Schafe, Bankerln, eine Fülle an Blumen und Bäumen bieten eine Unzahl an Fotomotiven. Mit etwas Glück begegnet man hier den zutraulichen Zieseln.

Danach führt der Weg über den Parapluiberg Richtung Franz-Ferdinand-Hütte. Dabei passieren wir den "Teich im Wald" und die Burgruine Kammerstein. Das erste Etappenziel eignet sich für eine Kaffeepause mit einem grandiosen Ausblick von der Terasse.Über die Forststraße geht es weiter und gleich darauf links durch den Schwarzföhrenwald zur Kammersteinhütte, wo auch die Josefswarte (576m) steht von der man einen tollen Rundblick genießen kann. Nach einer deftigen Jause nahmen wir den Weg hinab zur Waldandacht, die etwas versteckt mitten im Wald steht. Danach ging es weiter bergab bis sich eine Lichtung auftat und eine Aussichtsplattform einen malerischen Blick über die Weinberge bot.Kurz den Weg entlang und schon bogen wir beim Feldweg links ab um zur Mohrenberger Alm zu gelangen. Dieser Geheimtipp ist ein Erlebnis! Es erwartet einem eine urige Hütte mit einfachen Speisen, sehr gutem Wein, einem Indianerzelt mit Grillplatz und eine fantastische Sicht über die Weingärten, und wenn gerade niemand da ist darf man sich selbst bedienen! Weiter durch den Wald erreichen wir schließlich wieder die Schutzhausstraße, von hier kann man entweder den Weg über die Heide oder durch den Ort zum Ausgangspunkt gelangen.Eine wirklich schöne und empfehlenswerte Wanderung welche ich gerne mit euch bei Gelegenheit machen würde.