Robert Fleischanderlzeigt vom 11. Juni bis 26. Juni 2021 im Atelierhaus Kendlerstraße 35 in 1140 Wien sein neues Fotoprojekt Der Garten meiner Mutter.

Gärten werden seit jeher beschworen als Orte der Poesie, Philosophie, Sinne und Lüste. Im Alltag ist er für viele ein Raum des zur Ruhe Kommens und eine Quelle der Kraft. Über diesen manchmal meditativen, manchmal schweißtreibenden, sicherlich aber heilsamen und vor allem wortlosen Dialog mit der Natur, sich selbst und dem Kreislauf des Lebens, erzählt Robert Fleischanderls Projekt Der Garten meiner Mutter. Das fotografische Projekt über einen Garten und eine Erbkrankheit zeigt, wie ein Stück eigenhändig gestaltete Landschaft in seiner Familie zum sinnstiftenden Zufluchtsort wurde, zu einem Trost spendenden Stück Natur. Stetigem Wandel unterworfen war dabei jedoch nicht nur der Garten, sondern zunehmend die ursprünglich neutraler geplante Rolle des Künstlers; die „Gartenarbeit“ im doppelten Sinn veränderte nicht nur seine Wahrnehmung und sein Verständnis von Natur, sondern wurde zur Beziehungs- und Erinnerungsarbeit. Der Garten meiner Mutter ist im Zeitraum von Mai 2020 bis Mai 2021 entstanden.

Robert Fleischanderl (geb. 1967 in Brixlegg). 1986 Diplomstudium Chemie an der Universität Innsbruck (Mag.rer.nat.); 1996 Praktikum bei Magnum Photos, New York (USA), Assistenz bei Erich Hartmann, Magnum Photos, New York (USA); 1997 Master of Art, Image & Communications, Goldsmiths College, University of London (GB); 1998 Final project „fourteen people“ bei Ian Jeffrey, Goldsmiths College Graduation, Goldsmiths College, University of London (GB); 2000 Studienaufenthalt am Maison euopeènne de la photographie, Paris (F); 2001 Studienaufenthalt am International Center of photography, New York (USA); Ausstellungen u.a. Taxispalais, Innsbruck (2000, Solo), Kunsthaus Meran (2006, Solo), Napoleonstadl, Kärntens Haus der Architektur, Klagenfurt (2007, Solo), Museum Industrielle Arbeitswelt , Steyr (2010, Solo), Stift Klosterneuburg (2012), Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol (2015); Robert Fleischanderl lebt und arbeitet als Künstler in Wien.

SOFT OPENING

Freitag + Samstag, 11. und 12. Juni 2021, Fr 15 – 19 Uhr + Sa 11 – 18 Uhr

DAUER

11. – 26. Juni 2021

ORT

Atelierhaus Kendlerstraße 35, 1140 Wien (direkt an der U3 Kendlerstraße gelegen)

ÖFFNUNGSZEITEN

Do – Fr 15 –19 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr

EINTRITT FREI

INFORMATONEN

Robert Fleischanderl

+43 664 550 07 45

contact@robert-fleischanderl.com

www.robert-fleischanderl.com