Der Peek & Cloppenburg auf der Mariahilfer Straße 26-30 eröffnet am Donnerstag, 7. April, neu. Das Geschäft wurde umfassend modernisiert. Wie außerdem erstmals offiziell bestätigt wurde, kommt ein Hotel ins oberste Stockwerk des Gebäudes.

WIEN/NEUBAU. Das Weltstadthaus an der Mariahilfer Straße 26-30 beherbergt seit 1998 einen Shop der Textil-Einzelhandels-Kette Peek & Cloppenburg, nun wurde er umfassend renoviert. Momentan gibt es daher einige Eröffnungsaktionen im Gebäude.

Vor allem am Samstag, 9. April, sind mehrere Extras auf den fünf Etagen des Geschäfts geplant: dazu zählen Live-Musik, ein Customizing von Carl Gross, eine Schmucklounge von Makaro, Verkostungen bei Wein & Co. und ein Styling in der Dyson Beauty Lounge.

Wirst du dir den neue Peek & Cloppenburg-Gebäude anschauen?

Neben diesen Aktionen lädt P&C natürlich zum Shoppen im modernisierten Gebäude ein. Neu- und Bestands-Insider bekommen dabei exklusiv 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Weniger Fläche, bessere Übersicht

Der letzte größere Umbau des Kaufhauses fand im Jahr 2006 statt, nun hat man es erneut auf den aktuellsten Stand gebracht und an die Bedürfnisse der Zeit angepasst. Einerseits stand dabei eine Verkleinerung im Fokus, um die Orientierung auf der noch immer 11.000 Quadratmeter großen Fläche zu erleichtern.

So sehen die neuen Räumlichkeiten des Peek&Cloppenburg von innen aus.

Foto: Philipp Lipiarski

hochgeladen von Tobias Schmitzberger

Andererseits wollte man aber auch die Übersichtlichkeit verbessern. So sind die Herren- und Damen-Abteilungen klar in Casual und Konfektion aufgeteilt und auch das Premiumsortiment wurde in die jeweiligen Abteilungen integriert.

Je zwei Etagen für Herren und Damen

Das Erdgeschoss und das dritte Obergeschoss sind nun reine Herrenabteilungen, das Damensortiment befindet sich im ersten und zweiten Obergeschoss. Im Untergeschoss gibt es einige Extras: so befindet sich hier eine neue Fläche für Sneaker-Schuhe, außerdem entstand ein Selfie Corner und es gibt eine offene Decke. Ab Ende Juni wird es im Haus außerdem eine neue Café-Fläche geben.

In die oberste Etage des Gebäudes kommt ein Hotel.

Foto: Peek & Cloppenburg

hochgeladen von Andrea Peetz

Hotel kommt fix

Durch die Umbauten wurde auch die oberste Etage des Gebäudes frei – wie das Unternehmen erstmals offiziell bestätigte, wird ein Hotel dorthin kommen. Der Eigentümer werde es "anderweitig" vermieten, geplant sei ein "modernes Hotelkonzept".

Mehr Details wurden dazu allerdings auch auf Nachfrage der BezirksZeitung nicht verraten – diese sollen in nächster Zeit vom Vermieter des Gebäudes vorgestellt werden.

Manager mit dem Umbau zufrieden

Sebastian Jänisch, General Sales Manager von Peek & Cloppenburg, zeigt sich mit dem Ergebnis der Bauarbeiten auf alle Fälle zufrieden: „Mit dem Umbau setzt das P&C-Verkaufshaus auf der Mariahilfer Straße auf Modernität, die Erfüllung der Kundenbedürfnisse und verbindet das Traditionelle mit der Zukunft. “

Das könnte dich auch interessieren:

Eröffnet im neuen Peek & Cloppenburg ein Hotel?