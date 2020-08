"Sax & Keys" - Hans Czettel & Manfred Spies spielten im Fredo für den guten Zweck

Cafe "Fredo" Chef Alfred Höbaus lud mit den Vollblutmusikern Hans Czettel & Manfred Spies zum Benefiz-Abend. Die Einnahmen des Abends gingen zur Gänze an den Schwarzataler Social Club - worüber sich Obmann Günther Schneider sehr dankbar zeigte. Der musikalische Abend musste wegen Schlechtwetters kurzerhand ins Lokal verlegt werden, was den Zustrom an Besucher aber nicht stoppte. Auch mit dabei: GR Andreas Schönegger, Banker Mario Posch, Catering-Boss Jürgen Steinbrecher, Stadtamtsdirektor-Stv. Robert Unger, RA Dr. Wolfgang Winkler und viele mehr.