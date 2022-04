BEZIRK NEUNKIRCHEN. In den Ternitzer Horten erfolgt die Betreuung der Kinder und Jugendlichen auf höchstem Niveau.



Corinna Doppler leitet die Horte der Stadtgemeinde Ternitz seit 2007. An sechs Standorten im Stadtgebiet werden rund 250 Hortkinder betreut. Neben der Verpflegung ihrer Schützlinge und dem Erledigen der Hausaufgaben ist es Hortleiterin Doppler und ihrem Team ein Anliegen, die Kinder und Jugendlichen auch in ihrem sozialen Lernen anzuleiten und Sozialkompetenz aufzubauen. Als Lehrende an der BAfEP in Wiener Neustadt ist Corinna Doppler auch fachlich am Puls der Zeit und bringt ihre Expertise in die tägliche Arbeit in den Ternitzer Horten ein. In der aktuellen Ausgabe 2/2022 von "unsere Kinder", des Fachjournals für Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit, ist ein mehrseitiger Artikel der studierten Provokationspädagogin abgedruckt.

Bürgermeister Dworak: "Mit Corinna Doppler haben wir eine exzellente Führungskraft für die Ternitzer Horte im Team. Die Veröffentlichung eines Fachartikels im renommierten Fachjournal 'unsere Kinder' belegt die Expertise meiner Mitarbeiterin eindrucksvoll."