Vermisst wird der schwarze, langhaarige Kater "Woody".

"Er ist kastriert und 6 Jahre alt. Wir suchen ihn seit 26.6.2020 und wohnen in Neu-Mahrersdorf in der Spiegel Straße. Er ist ein Freigänger, die meiste Zeit aber zu Hause. Untypisch, dass er so lange weg bleibt. Wir vermissen ihn sehr und hoffen, dass er bald wieder zurückkommt zu uns."

Hinweise/Infos:

Frau Eisner

0650-3203296