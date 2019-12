BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 24.Dezember wurde die Feuerwehr Ternitz-Pottschach kurz nach 9 Uhr zu einem Sturmschaden gerufen. In der Edisongasse lösten sich einige Dachteile durch den starken Wind in der Nacht. Mittels Leiter wurde sich ein Zugang auf das Dach verschafft und die Teile wurden befestigt. Die Feuerwehr stand eine Stunde mit 6 Mann im Einsatz.