RAXGEBIET (Bericht des Ö-Bergrettungsdienstes). Eine 48-jähriger Wienerin und ihr gleichaltriger Kletterpartner aus Niederösterreich mussten heute vom BMI-Hubschrauber „Libelle“ aus der Loswand (Rax) gerettet werden.

Die beiden waren am frühen Vormittag in den Akademikersteig (Schwierigkeitsgrad 2+) eingestiegen. Da sie aufgrund mangelnder Internetverbindung die Tourenbeschreibung nicht aufrufen konnten, gerieten sie irrtümlicher auf den etwas anspruchsvolleren, insgesamt 14 Seillängen umfassenden Katzenkopf-Zimmersteig. Nach rund achtstündiger Kletterei waren die beiden schließlich zu erschöpft, um weiter aufsteigen zu können und setzten einen Notruf an. Sie konnten von der Bergrettung Reichenau unterhalb der Schlüsselstelle, dem sogenannten Lachkabinett, geortet werden. Die beiden unverletzten Bergsteiger wurden von der „Libelle“ mittels Bergetau ausgeflogen.