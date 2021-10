Im Jahr 1821 fand die erste Beisetzung am Friedhof von Scheiblingkirchen statt. Der Trauerzug führte damals von der Kirche über eine Furt durch die Pitten, da es damals noch keine Brücke gab. Genau 200 Jahre später wird mit dem neuen Gedenkstein an dieses Jubiläum, aber auch an andere wesentliche Ereignisse erinnert. Etwa an den Bau der Aufbahrungshalle vor 50 Jahren und die Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten bei derselbigen und am Friedhofsgelände in den letzten drei Jahren. Gemeinderat Karl Danhel initierte das Projekt und fertigte den Gedenkstein auch selbst an. Der Stein, auf dem dieser positioniert wurde, kommt aus dem Steinbruch der Familie Hafenscherr in Thernberg. Finanziert wurde das Projekt von der Friedhofsgemeinschaft Scheiblingkirchen-Thernberg, Warth und Grimmenstein.