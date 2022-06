Nach coronabedingter Pause hieß es dieses Wochenende wieder "Dialekt schmeckt am Berg". Dabei erklingt jeweils am letzten Wochenende im Juni, Juli und August und zum Ausklang Mitte September 2022 abwechslungsreiche Dialektmusik österreichischer Künstler:innen. Schau- und Hörplätze sind Berggasthäuser und -hütten in den Wiener Alpen.

Dass sich die Veranstaltungsreihe nicht nur bei den Zuhörerinnen und Zuhörern größter Beliebtheit erfreut, sondern auch bei den Musiker*innen bewies Harry Ahamer. Für das Konzert auf der Knofeleben gemeinsam mit Lokalmatador Walter Nagel nahm der Oberösterreichische Sänger an seinem Geburtstag eine 4 Stunden lange Anreise auf sich. Ein Aufwand, der sich dann aber bei schönstem Bergwetter gelohnt hat.

Infos zu den nächsten Konzerten finden Sie hier: https://www.wieneralpen.at/dialekt-schmeckt