Unter Beteiligung von vielen Interessierten fand die Gründungsversammlung des Dorferneuerungsvereins für Thernberg und Reitersberg statt. Vielen Vorgesprächen folgte der Entschluss mit Unterstützung des Landes Niederösterreich, der Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg und vielen Freiwilligen dieses Vorhaben in Angriff zu nehmen. Das vereinte Ziel ist dabei klar: Thernberg, Reitersberg und die umliegenden Rotten sollen in vielerlei Hinsicht noch lebens- und liebenswerter werden. „Die Coronakrise hat uns gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Dorfstruktur und die daraus höhere Lebensqualität vor der eigenen Haustür ist. Die rege Mitgestaltung der Bürger*innen begleitend, möchten auch wir uns diesen Aktivitäten anschließen“, signalisieren Bürgermeister Johann Lindner und Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck ihre Unterstützung. Von Walter Ströbl von der NÖ Regional GmbH gab es bei der Gründerversammlung einen fachlichen Input zum Thema Dorferneuerung, ehe Thomas Lechner einstimmig zum Obmann gewählt wurde. Im weiteren Vorstandsteam finden sich auch Rottensprecher, so dass die Interessen aller Rotten gleichsam vertreten sind. In gemeinsamer Zusammenarbeit startet Anfang Oktober die Erstellung des Leitbilds, ehe die Ideen zur Umsetzung kommen.