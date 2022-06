Der Juni wird auch gerne als Rosenmonat bezeichnet, zumindest im Pettenbacher Naturgarten, besonders übig blühte die Ramblerrose, eine Alte Englische Rosensorte. Sie ist eine Schlingrose, was sie besonders auszeichnet sie ist robust und sehr Pflegeleicht, denn sie braucht keinen Rückschnitt, gerade einmal Triebe die Abgestorben sind sollte man entfernen, das auch nur zwecks der Optik. Bekannlich haben Rosen Dornen, bei der Ramblerrose sind sie besonders stachelig, so nach dem Motto Greif mich nicht an. Im Pettenbacher Naturgarten umschlingt sie einen Weichselbaum, bei dem man nicht weiß wie lange er noch Früchte tragen wird. Die Buntspechte schätzen diesen Baum, denn es gibt schon einige Spechtlöcher. Junge Buntspechte wurden Heuer auch schon gesichtet. Auch wenn dieser Weichselbaum in Absehbarer Zeit keine Früchte mehr tragen wird, der Motorsäge wird er sicher nicht zum Opfer fallen, es ist das Rankgerüst für dies Rosenschönheit. Was auch sehr wichtig ist, viele Bienen, Hummeln und Schwebfliegen suchen hier nach dem süßen Nektar. Wie sich die Blüten in den verschieden Stadien zeigen, sollen die Folgenden Bilder zeigen. Ob am Morgen ober am Abend die Blüten sind in einem jeden Licht schön, dann noch gegen den Bluen Himmel ein herlicher Kontrast. Wie schön sind so einfache Blüten wenn sie dann noch in so großer Zahl blühen .Das ist einfach Balsam für die Seele. Mit diesen Bilder möchte ich einfach nur Menschen eine Freude machen die vielleicht keinen Garten haben. geteilte Frude ist die schönste Freude