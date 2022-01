Mit viel Freude beobachte ich in der kalten Jahreszeit meine gefiederten Freunde beim Futterhaus. 22 verschiedene Arten konnte ich in den letzten zwei Monaten wieder zählen. Nur die Gimpel vermisse ich seit einigen Jahren.

Vögel lieben im Garten Hecken und fruchttragende Sträucher und diese finden sie in meinem Garten. Mit blühenden Pflanzen locke ich Insekten und Raupen an, die den gefiederten Freunden wiederum als Nahrung dienen. Auch im Herbst und Winter bleibt mein Garten vogelfreundlich. Verblühte Stauden, Gräser und Wildkräuter schneide ich erst im Frühjahr zurück. Die ausfallenden Samen sind bei den Vögel heiß begehrt. Abfallendes Laub bleibt unberührt, Käfer und Igel finden in der Winterzeit darin Schutz.

Es ist also nicht viel Aufwand nötig, um sich im Frühjahr wieder an dem Gezwitscher der Vögel zu erfreuen.