Sparkasse präsentiert neues Kundenzentrum

Holz, viel Glas und Bilder aus der Region: So präsentiert sich das neue Kundenzentrum der Sparkasse am Hauptplatz in Neunkirchen. Die insgesamt 620m² große Filiale besticht durch modernste Innenarchitektur und Ausstattung. Der Trend geht weg vom großen Schalter hin zu einem persönlichen Beratungsbereich und zu einer kundenfreundlichen Selbstbedienungszone. Monitore im Foyer und in den Besprechungsräumen informieren über neue Angebote und Services.

Kundenzentrum für 15.000 Menschen

Die Hauptfiliale in Neunkirchen ist eine besondere Visitenkarte der Sparkasse. 20 Mitarbeiter servicieren hier 15.000 Kunden. Das Filialleiter-Duo Katrin Pair und Horst Teigl freut sich besonders über die Neugestaltung: „Zum einen wurde die Technik wieder auf den neuesten Stand gebracht und bietet unseren Mitarbeitern einen angenehmen Arbeitsbereich, der den heutigen Anforderungen genüge tut. Und am Wichtigsten: Wir wollen unseren Kunden ein Erlebnis bieten, den höchsten Komfort für ihre Bankgeschäfte. Das neue Kundenzentrum, die Flagship-Filiale, soll modernes Banking für alle Kunden greifbar machen.“

Beratung in Themenzimmern

Die Filiale bleibt ein Ort intensiver Beratung. Die Besprechungszimmer wurden so angelegt, dass Kundengespräche ohne Störung erfolgen können. Sie sind bestimmten Gebieten der Region zugeordnet – so gibt es im 1. Obergeschoss die Räume Bucklige Welt, Wechselland, Schwarzatal, Wiener Alpen, Semmering und Höllental. Im Erdgeschoss hat man sich auf Namen mit Bezug auf die Stadt Neunkirchen geeinigt, wie zum Beispiel Herrengasse, Zur Spinnerei oder Werkskanal. „Modernes Banking ist Vertrauenssache, deshalb wurde bei der Neugestaltung der Räumlichkeiten besonderes Augenmerk auf Diskretzonen gelegt“, so der für die Filialen zuständige Regionalleiter Johann Ungersböck.

Nachhaltigkeit im Fokus

Beim Umbau der Räumlichkeiten wurde großen Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. So wurden das Heizsystem auf Fernwärme umgestellt, Klimaanlage und Lüftung erneuert und die Beleuchtung auf LED getauscht. Mittelpunkt im Foyer ist eine florale Wand, die mit einem eigenen Bewässerungssystem für lebendiges Grün sorgt. Das Vorstandsteam Peter Prober und Gertrude Schwebisch erklärt: „Durch die Modernisierung investieren wir in die Zukunft und sichern nachhaltig den Standort.“

Regionale Gewerbebetriebe

Die Neugestaltung der Filiale wurde von Architekt Wolf Lindner geleitet. Beauftragt wurden regionale Betriebe, wie etwa die Firmen Elektro Kober aus Gloggnitz, Installateur Bürger aus Neunkirchen, Glaserei Huber aus Wiener Neustadt, Malermeisterbetrieb Spicker aus Ternitz und Schilowsky sowie Kremsnerbau aus Neunkirchen.

Hier geht's zum virtuellen 360-Grad Rundgang durch die Filiale.