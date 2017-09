EHRUNGEN FÜR BEISPIELHAFTEN SOZIALEN EINSATZ

26.09.2017, 11:58 Uhr

Drei Fachfirmen wurden kürzlich vom SSC Vorstand Dankes-Urkunden für außergewöhnliches soziales Engagement überreicht und zugleich von SSC Obmann Günther Schneider der Bitte Ausdruck verliehen, sich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit verlassen zu dürfen.

EDV Göschl aus Neunkirchen ist die Ansprechstation in allen IT-Fragen, ob nun der alte Laptop des Obmanns, auf dem alle internen Daten des SSC gespeichert waren, den Geist aufgibt, ob plötzlich durch einen Outlook-Crash jegliche Kommunikation versagt, ob PC-Hardware für sozial benachteiligte Menschen dringend erforderlich, aber für die Betroffenen nicht erschwinglich ist, Firmeninhaber Ernst Göschl ist immer spontan zur Stelle und löst jedes noch so komplexe digitale, aber auch menschliche Problem. Danke!RED ZAC Haberler aus Pottschach wiederum unterstützt den SSC mit wesentlich größerem Equipment in Form von neuen oder gebrauchten Waschmaschinen, E-Herden, Küchengeräten zu sozialen Preisen, manchmal sogar geschenkweise, wenn wie vor kurzem in Form einer nagelneuen Waschmaschine, kein Geld zum Ankauf vorhanden ist. Chef Anton Haberler legt aber auch selbst Hand an, wenn z.B. in den Neunkirchner OBDACH Wohnungen des SCHWARZATALER SOCIAL CLUBS elektrische Defekte auftreten und schnelle Reparaturen erforderlich sind. Danke!HEIZBÄR Lendawitsch, das weit über die Grenzen des Bezirks bekannte Haustechnik-Unternehmen, ist der unverzichtbare SSC- Partner für alle Fragen, die mit Gas,Wasser und Heizung zu tun haben. Hans Lendawitsch, der seine Firma mit großer Umsicht und Fachkompetenz leitet, ist es ebenfalls ein Grundbedürfnis, soziale benachteiligten Menschen zu helfen und er bringt das Hilskonzept des SSC auch seinen Zulieferanten nahe, die sich dann auch meistens mit Gerätespenden an den sozialen Projekten beteiligen. Danke!Allen drei Unternehmern sei herzlich gedankt, denn ihre Unterstützung entspricht exakt dem Grundsatz des SSC GEMEINSAM SIND WIR STARK!