Wer die Antwort kennt, kann kostenlos den 3. Teil von 50 Shades of Grey genießen

12.01.2018, 00:00 Uhr

Vorpremiere am 7. Februar und Valentinskino am 14. Februar im Stadtkino Ternitz.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der, mit Erotik gespickte Streifen "Fifty Shades of Grey" geht in die finale dritte Runde. Am 7. Februar, 20 Uhr, flimmert die Vorpremiere im Kino Ternitz über die Leinwand. Tickets: 8 €. Zusätzlich findet am 14. Februar, 20 Uhr, eine Valentinstag-Vorstellung statt. "Vor beiden Vorstellungen gibt's einen Asti Martini-Empfang und eine Rose", so André Tanzer, der den Bezirksblättern 2x10 kostenlose Tickets für den Erotik-Streifen zur Verfügung stellt. – Und die können Ihnen gehören, wenn Sie die nachstehende Frage richtig beantworten.