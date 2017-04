Damals & Heute

29.04.2017, 00:00 Uhr

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Oktober des Vorjahres zog die Gemeinde-Verwaltung in das neue Rathaus in Schiltern um. Lange erinnerten noch die Letter "Gemeindeamt" an den alten Amts-Standort in der Hauptstraße. Nun wurden zwar die Buchstaben entfernt, sind aber noch immer deutlich an der Fassade zu sehen.