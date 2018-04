Frau Doktor lud ein

30.04.2018, 00:00 Uhr

Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür in Puchberger Ordination.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 28. April veranstaltete die Puchberger Allgemeinmedizinerin Dr.Dr. Isabella Wessig in ihrer Ordination in der Wiener Neustädterstr. 5/1 ein Frühlingsfest. Bei dieser Gelegenheit konnten auch die neuen Ordinationsräumlichkeiten Physiotherapie-DMP Diabtetes-Projekt Demenz -Puppen & Teddybärenklinik besichtigt werden. Ein besonderes Highlight dabei: die Ausstellung der Künstlerin Agota Szopos.Auch Puchbergs Landtagsbgeordneter Hermann Hauer besuchte das Frühlingsfest und zeigte sich über die neuen Räumlichkeiten Physiotherapie-DMP Diabtetes-Projekt Demenz -Puppen & Teddybärenklinik beeindruckt. "In den neuen Ordinationsräumlichkeiten von Dr. Dr. Isabella Wessig spürt man die Feinfühligkeit und Kompetenz des gesamten Teams", so Hauer.