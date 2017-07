Nach Bürgermeister-Watsche: Schläger will 5.000 Euro

23.07.2017, 00:00 Uhr

Kurios: Reiterer wollte Beweismittel sichern und den gefällten Baumstamm an sich nehmen. "Das geht aber nicht mehr, weil der Baum bereits gehäck­selt wurde", so Reiterer im Bezirksblätter-Gespräch und polterte von wegen Vernichten von Beweismitteln durch die Gemeinde. Alles in allem errechnete Reiterer, dass ihm die Gemeinde für den Baum und etwaige Prozesskosten 5.000 Euro schulde. "Ich werde vor Gericht ziehen", betonte Reiterer. Auch der Ausraster des Würflachers hat ein Nachspiel: "Als Ehrenbeleidigung, weil ich den Bürgermeister geschimpft und einen Dieb genannt habe."