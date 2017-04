Niedergestoßen und von nachkommendem Pkw getötet

20.04.2017, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 21.04.1967 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Opfer des Straßenverkehrs wurde die 71-jährige Rentnerin Hermine Gaisrucker aus Wimpassing, Stinglgasse 1. Sie wurde von einem Personenkraftwagen niedergestoßen und anschließend von einem nachkommenden Personenkraftwagen überfahren. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Sonntag, den 16. April gegen 19 Uhr 20.Hermine Gaisrucker wollte, als sie sich auf dem Heimweg befand, nächst dem Schuberthof in Wimpassing die Bundesstraße überqueren.Als die Rentnerin die Fahrbahn betrat, näherte sich, aus Richtung Gloggnitz kommend, ein Personenkraftwagen, der von dem 23-jährigen kaufmännischen Angestellten Helmut Dannhofer aus Wien gelenkt wurde. Obwohl der Mann seinen Wagen noch nach links verriss, wurde die Frau dennoch vom rechten hinteren Kotflügel des Autos gestreift und zu Boden geschleudert.Zu allem Unglück kam gleich darauf aus gleicher Richtung der 25-iährige Postangestellte Hans Kolman, aus Wien, mit seinem VW zur Unfallstelle. Der Autolenker sah die auf der Fahrbahn liegende Frau zu spät, und sein Wagen rollte über den Körper hinweg. Hermine Gaisrucker blieb schwer verletzt in der Mitte der rechten Fahrbahnhälfte liegen. Kurz darauf wurde sie mit der Rettung in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät.Hermine Gaisrucker, die bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen und zahlreiche Brüche erlitten hatte, starb um 20 Uhr 20 desselben Tages.