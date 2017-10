Städtisches Museum: Eine „Entdeckungsreise in den Kleiderschrank“

06.10.2017, 17:50 Uhr

Neunkirchen (Red.).

Von 7. Oktober 2017 bis 25. August 2018 präsentiert das Städtische Museum Neunkirchen die Sonderausstellung „Entdeckungsreise in den Kleiderschrank – Textilproduktion von Urzeit bis Moderne“. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Mag. Vanessa Staudenhirz wird die Geschichte der Textilverarbeitung in Bezirk Neunkirchen von der Urgeschichte bis ins 20. Jahrhundert auf moderne und anschauliche Art gezeigt. Eröffnet wird die Schau bei der Langen Nacht der Kultur im Schwarzatal am Samstag, den 7. Oktober 2017 von 17.00 bis 23.00 Uhr.

Ein Teil dieser Schau behandelt das Thema der Trachten in der Region südliches NÖ, die sich in den letzten Jahren wieder einer hohen Beliebtheit erfreuen. Zahlreiche unterschiedliche Modelle aus allen Winkeln des Bezirks können in dieser Ausstellung bewundert werden. In der Druckfabrik Neunkirchen wurden unzählige Stoffmuster entworfen, in den Spinnereibetrieben Gewebe von hoher Qualität produziert. Von Blaudruck in der Moderne bis hin zu Färberpflanzen, die bereits die Römer für ihre Gewänder benutzten, können die Besucher zahlreiche Aspekte dieser abwechslungsreichen Geschichte entdecken und erleben.Freitag und Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr (außer an Feiertagen), Stockhammergasse 13, ☎ 02635/61147Erwachsene € 3,--Kinder, Jugendliche (bis 15 Jahre)freiSchüler, Studenten (bis 27 Jahre)€ 1,50Gruppenführungen: Erwachsene€ 1,50Schulklassen mit Lehrpersonalfrei