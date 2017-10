Das sind die schwarzen Vorzugsstimmenkaiser

16.10.2017, 19:16 Uhr

Der amtierende Nationalrat Hans Rädler sichert sich einen knappen Vorsprung vor Irene Neumann-Hartberger.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bis in die späten Nachmittagsstunden dauerte das Auszählen der Vorzugsstimmen der Nationalratswahl. Die Bezirks-ÖVP zieht bereits eine erste Bilanz. Und in der macht der amtierende Nationalrat und Bürgermeister von Bad Erlach, Hans Rädler, eine gute Figur.Er kommt auf 4.522 Vorzugsstimmen. Davon stammen 1.488 Stimmen aus dem Bezirk Neunkirchen, 315 aus Wr. Neustadt und 2.719 aus Wiener Neustadt Bezirk. Rädler dicht auf den Fersen ist Irene Neumann-Hartberger. Die Kandidatin aus Stollhof bringt es auf 3.025 Vorzugsstimmen (Bez. Neunkirchen: 1.242, Wr. Neustadt: 63, WB: 1.720). Ebenfalls in den vierstelligen Bereich vorstoßen konnte Dr. Christian Stocker, der in Summe auf 2.023 Stimmen kommt (Bez.NK: 156, WN: 1.500, WB: 367).Der schwächste ÖVP-Nationalratskandidat aus dem Wahlkreis ist Thomas Elian aus Schwarzau am Steinfeld. Er bringt es auf 199 Vorzugsstimmen (Bez. NK: 152, WN: 22, WB: 25).