Im Gedenken an Hans Czettel

22.04.2018, 00:00 Uhr

Kranzniederlegung und Gedenkfeier anlässlich des 95. Geburtstages von Hans Czettel.

Weggefährten und Freunde

"Ein Anwalt der Schwachen"

Der tödliche Herzinfarkt 1980

BEZIRK NEUNKIRCHEN (unger). Die Ternitzer Sozialdemokraten luden am 20. April zur Gedenkfeier anlässlich des 95. Geburtstages des bedeutenden sozialdemokratischen Politikers aus Ternitz.Bürgermeister LAbg. Rupert Dworak konnte bei der Kranzniederlegung zahlreiche Weggefährten, Freunde und die Familie des großen Sohnes der Stadt Ternitz begrüßen. Die Festansprache hielt Vizebürgermeister LAbg. Mag. Christian Samwald. Er erinnerte an seinen politischen Werdegang als Betriebsrat, Nationalrat, Minister oder Landeshauptmann wo er in all seinen Funktionen als Visionär und Vordenker deutliche Spuren hinterließ. Faszinierend war sein Ideenreichtum, seine Gabe, weit in die Zukunft hineinzublicken.Hans Czettel war aber vor allem ein Anwalt der Schwachen und all jener, die sich selbst nicht helfen konnten. Die Stadt Ternitz hat ihm viel zu verdanken. Eine beispiellose Wohnbauoffensive, der Bau von Schulen, Kindergärten, die Gründung von Vereinen, Musikschule, Volkshochschule und die Schaffung des Naturparks.Am 27. September 1980 erlag Hans Czettel seinem dritten Herzinfarkt. Die Stadt Ternitz hatte damit den größten Gemeindebürger verloren, die arbeitenden Menschen einen rastlosen Mitarbeiter für mehr Menschenwürde, die Sozialdemokratie den profilierten Politiker, der für Österreich und Niederösterreich so bedeutend war.