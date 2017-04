Neuer Landesvorsitzender der Roten hat Wurzeln im Bezirk Neunkirchen

28.04.2017, 16:51 Uhr

Franz Schnabl wurde in Raach am Hochgebirge geboren.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (spö). Bei der Sitzung des SPNÖ Landesparteivorstandes wurde Franz Schnabl, Personalchef bei MAGNA, gewählt. Franz Schnabl wurde in Raach geboren und ist Raum Gloggnitz aufgewachsen, wo er auch in der Jugend politisch aktiv war. Schnabl besuchte 1977 die Polizeischule in Wien, wo er bist zum Polizeigeneral aufgestiegen ist.Schnabl ist Präsident des Arbeiter-Samariterbundes Österreich, einer der größten Freiwilligenorganisationen der Republik. SPÖ Bezirksvorsitzender Bgm. Rupert Dworak gratulierte Franz Schnabl zu seiner einstimmigen Wahl im Parteivorstand, und wünschte ihm für seine neue, verantwortungsvolle und herausfordernden Aufgabe alles Gute.

"Hervorragender Spitzenkandidat"

Dworak: "Franz Schnabl ist ein hervorragenden Spitzenkandidat, der als Personalchef für 70.000 Mitarbeiter Europa Verantwortung trägt, der beim Thema Sicherheit die meiste Kompetenz hat, und der auch die Freiwilligenarbeit bei einer Rettungsorganisation wie den ASBÖ wie kein anderer kennt".