Die Bergknappen teffen sich auf der Eisstockbahn

09.05.2017, 16:01 Uhr

Einzig der erste Obmann und sportlicher Leiter Anton Vorisek engagiert sich als Kaderschiedsrichter beim Fachverband und ist aktiv die Landesmeisterschaften im Einzelbewerb dabei.Traditionell veranstaltet der BEV Grünbach alljährlich unter der Bezeichnung "Turnier der Vereine, Betriebe und Institutionen" die Dorfmeisterschaft im Stocksport, um mit grosser Hetz, auch Sportfremde zu Teambildung zu bringen und für den Sport neugierig zu machen.So findet man MItglieder des BEV Grünbach auch beim organisieren des Maibaumes und dessen Umschnitt, sowie Adventmarkt und Nikolaus. "Auch heuer beteiligen wir uns wieder im Rahmen der Ferienspielwochen im August an der Kinderbetreuung", so Obmann Anton Vorisek, "Nachwuchs jeden Alters sehen wir selbstverständlich sehr gerne im Verein."Derzeit zählt der BEV Grünbach 143 Mitglieder, nahm im vergangenen Jahr an 74 Veranstaltungen anderer Vereine teil und organisierte selbst neun Turniere, wo es neben vieler anderer Preise auch immer das bereits sehr bekannte und beliebteBei den Veranstaltugnen des BEV-Manderl zu gewinnen gibt.