Laufen für den guten Zweck

09.09.2018, 07:32 Uhr

am 8. September 2018 -Team war dabei!Dieser Schlammlauf - nur für Frauen - erstreckte sich über ca. 5 km und war gespickt mit lustigen und vor allem schlammigen Team-Hindernissen. Gestartet wurde auf Trabrennbahn Krieau und führte dann durch einen Teil der Praterallee.So spaßig es bei diesem Lauf auch zuging, hat es doch einen sehr ernsten Hintergrund.Bei jedem verkauften Ticket und jedem verkauften Merchandise-Artikel spendet Muddy Angel 1 € anFür die Veranstaltung in Wien ergeht die Spende direkt an die "".Neunkirchens "BeYou" Fitnesschefin,, organisierte ein BeYou- Team welches mit viel Spaß und Freude an den Start ging.