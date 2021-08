NEUSIEDL. Das burgenländische Musiker-Duo Manuel Schreier und Peter Palkovits alias "Die Ösis" mischen die heimische und internationale Party-Szene auf.

Ösis in Mallorca Mega Charts

Die Mallorca Mega Charts sind die weltweit wichtigste Musikhitparade für Party- und Stimmungsmusik sowie ein Stimmungsbarometer für neue große Hits. Sie sind heiß umkämpft - und dominiert werden sie meist von den ganz Großen der Branche wie Mickie Krause, Tim Toupet, DJ Ötzi, Nik P, Jürgen Drews oder auch Melissa Naschenweng.

Doch seit einem Jahr mischt mit sensationellen Platzierungen in diesen Charts auch das burgenländische Party-Duo Manuel Schreier und Peter Palkovits alias "Die Ösis" ordentlich mit und sorgt in der Partymusik-Szene auf Mallorca und in der Musikbranche für Aufsehen.

Mit "Sautanz" im Megapark

Mit dem Mitmusiker Heinrich Schreier, dem Songtexter Richard Zinniel sowie dem etablierten Musikproduzenten Johnny Matrix erhielten die Ösis kurz nach der Song-Veröffentlichung des allerersten Songs „Der Sautanz“ eine Einladung für einen Auftritt auf Mallorca im bekannten Megapark. Daraufhin schaffte es der Song auf Anhieb in die Mallorca Mega Charts.

Auch alle weiteren Party-Songs von den Ösis („Shalala“, „Onkel Heinz“) schafften es, sich zwischen all den anderen Stars in den Mallorca Mega Charts zu platzieren. Alle Songs von den Ösis sind auf den bekannten Plattformen wie Amazon, Spotify oder Apple Music weltweit erhältlich.

Nächste Ziele

Aufgrund der Aufmerksamkeit, die den Ösis zuteil wurde, gibt es bereits erste Anfragen von bekannten Künstlern für Song-Kollaborationen, so wird im Moment etwa mit Spitzbua Markus aus Bayern (bekannt aus dem „Musikanten-Stadl“ sowie „TV Total“ auf Pro7) im Studio von Johnny Matrix an neuem Songmaterial gearbeitet.