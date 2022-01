Jois beschließt Budget 2022 mit wichtigen Zukunftsinvestitionen

Der Joiser Gemeinderat hat das Budget für 2022 mit einer breiten Mehrheit beschlossen. Im neuen Jahr werden wichtige Investitionen in die Zukunft der Weinbaugemeinde getätigt. Nach dem Ausbau des Kindergartens – welcher in diesem Jahr eröffnet wird – wird unter anderem die Volksschule modernisiert. Darüber hinaus wurden weitere nachhaltige Projekte auf dem Weg gebracht.

Das wegweisende Budget wurde im Gemeinderat mit einer breiten Zwei-Drittel-Mehrheit (14:6) mit den Stimmen der Volkspartei (ÖVP) sowie der Liste Gemeinsam für Jois (GFJ) abgesegnet. Unter anderem beinhaltet es wichtige Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Volksschule, wo etwa ein neuer Notausgang und damit auch ein barrierefreier Zugang zum Turnsaal errichtet wird. Eine neue Gemeinde-Homepage wird als moderne Visitenkarte im Sinne der immer wichtigeren Digitalisierung den Außenauftritt des Weinbauorts verbessern. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Bürgerservice gelegt.

Geschichte von Jois wird sichtbarer

Weiteres wird Jois mit einem Denkmalpfad eine ortsumfassende Sehenswürdigkeit bekommen, wo sich die örtliche Bevölkerung sowie Gäste über die historischen Bauwerke in der Gemeinde informieren können. In diesem Rahmen kommt es auch zu einer umfangreichen Sanierung der Friedhofskapelle, wo in diesem Jahr auch Archäologen vor Ort sein werden. Es handelt sich um eines der ältesten Gebäude im Weinbauort, wo unter anderem geschichtsträchtige Malereien freigelegt werden. Das Denkmalpfad-Projekt wird federführend von Gemeindevorstand Alexander Hasenhündl geleitet, in enger Abstimmung mit einer überparteilichen Arbeitsgruppe, der unter anderem Ortschronist Monsignore Franz Hillinger angehört.

„Mit dem Beschluss des Budgets 2022 bringen wir wichtige Zukunftsprojekte im Ort voran, welche insbesondere allen Kindern und Jugendlichen im Ort zugutekommen werden. Nach dem Kindergarten-Zubau erfolgt jetzt auch die Sanierung der Volksschule. Mit der neuen Gemeinde-Homepage modernisieren wir zudem den Außenauftritt unserer Weinbaugemeinde. Wir werden außerdem mit einem Denkmalpfad die historischen Gebäude und damit die Geschichte unserer schönen Gemeinde sichtbarer machen. Darüber hinaus setzten wir heuer weitere wichtige Akzente im Sinne der Jugend und des Sports, indem wir beispielsweise die Sportanlage ausbauen“, so Bürgermeister Hannes Steurer, der allen Joiser Bürgerinnen und Bürgern alles Gute für das neue Jahr 2022 wünscht. Zudem kündigt der Ortschef an, dass die Gemeinde für die ältere Bevölkerung ein Tagesheim für Senioren sowie eine nachhaltige Arztpraxis plant.