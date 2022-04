Judith Frank-Unger feierte am 18. März 2022 ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum in Neusiedl am See.

NEUSIEDL. Aus diesem Anlass überreichte Martina Mohapp, Landesinnungsmeisterin der LI Mode und Bekleidungstechnik, eine Jubiläumsurkunde und ein Ehrenzeichen im Anschluss an die Landesinnungsausschusssitzung, welche am 24. März 2022 in der WK Burgenland, Eisenstadt, stattfand.