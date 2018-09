09.09.2018, 10:58 Uhr

Am Freitag trafen sich die Feuerwehren aus Apetlon, Illmitz, Pamhagen, Wallern, Andau und Tadten zu einer Abschnittsübung am Rübenplatz in Apetlon.

APETLON. Übungsannahme war ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf PKW mit teils schwer und teils leicht verletzten Wageninsassen. Insgesamt waren neun Verletzte zu bergen. Das passierte mittels hydraulischem Rettungssatz.