Herrliches Wetter und gute Stimmung beim Surf Worldcup in Neusiedl am See

01.05.2018, 15:14 Uhr

Herrliches Wetter und Genuss pur gab es beim 20. Surf Worldcup in Neusiedl am See

NEUSIEDL AM SEE. Das neue Konzept des Surf Worldcups in Neusiedl am See ging voll auf. Bei herrlichem Wetter pilgerten viele Sonnenhungrige, Party- und Sportfans an den Neusiedler See, um gemeinsam zu feiern. Im Vordergrund standen natürlich die Sportler, die am Wasser ihr Können zeigten, aber auch an Land ging ordentlich die Post ab. Musik, Essen, Mode, Fotografie, Beach Activities und Partys beschäftigten und begeisterten die Gäste des 20. Surf Worldcups bis in die frühen Morgenstunden.