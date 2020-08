Mit Zeit Punkt Lesen mehr als nur das Wetter entdecken



NÖ. Niederösterreich. Sonnig, wolkig oder heiter? Wolken lesen hilft hier weiter! Mit den Sommer-Lesetipps von Zeit Punkt Lesen entdecken auch Lesemuffel das Lesen für sich. Von Wetterlage bis Fantasiewesen findet sich alles beim Wolken-Lesen. Lesespaß auch bei Regenwetter!

Leseland Niederösterreich: Lesen ist mehr. Sommer-Lesetipps zum Inspirieren und Ausprobieren auf www.zeitpunktlesen.at

Beim großen Sommer-Lesen von Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich spielt das Wetter keine Rolle. Die kreativen Sommer-Lesetipps gelingen bei Regen und bei Sonnenschein. Besonders ein bewölkter Himmel zeigt, was sich so alles in den Wolken versteckt. Gemeinsam mit Familie und Freunden einen Blick in den Himmel geworfen und schon wird das eine oder andere Wesen in den Wolken gelesen. Ob Cirrus, Stratus oder Kumulus, mit den verschiedenen Wolkenarten kann nicht nur die Wetterlage bestimmt, sondern auch die Fantasie angeregt werden.

„Keine Wolken gleicht der anderen. Wolken faszinieren und inspirieren. Wir alle haben doch schon einmal ein Foto von besonderen Wolkenformationen gemacht. Durch die gesamte Kunstgeschichte hindurch haben zahlreiche Kunstschaffende sich diesem Naturphänomen gewidmet. Mit etwas Fantasie können die unterschiedlichsten Dinge in den Wolken gelesen werden,“ so Nicole Malina-Urbanz, die Leiterin von Zeit Punkt Lesen. „Ich sehe was, was du nicht siehst …“, das gut bekannte Kinderspiel hat sich immer wieder bewährt. Warum also nicht einmal gemeinsam in den Himmel blicken und lesen, was nicht jeder liest?