Chefredakteur Christian Trinkl kommentiert die aktuelle Lage in Niederösterreichs Geldbörsen aufgrund der steigenden Inflation.

Die Butter-Schmerzgrenze. Sie wissen nicht, was das ist? Das ist bei unseren deutschen Nachbarn quasi eine "Leitwährung" im Lebensmittelhandel. Erstmals seit Menschengedenken könnte der Butterpreis bei Aldi (bei uns Hofer) zu Ostern auf über 2 Euro pro Packerl steigen.

Die Inflationsrate liegt im März bei fast sieben Prozent, so hoch ist sie zuletzt Anfang der 80er gewesen. Nach den Spritpreisen klettern jetzt auch die Preise in den Regalen steil nach oben – es wird also ungemütlich.

Welche Preiserhöhung tut dir am meisten weh?

In den 80ern hat's dafür am Sparbuch noch um die vier Prozent Zinsen gegeben – heute gibt's nicht mal 0,4. Grund: Die Europäische Zentralbank hat sich zu lange an der Null-Zinsen-Linie eingegraben. Jetzt muss sie da schleunigst rauskommen. Denn sonst werden wir uns noch alle wünschen, wieder in den 80ern zu leben. Ohne Handy und Computer– aber mit leistbarer Butter.

