Die zweite Kontrolle der Landes-Badestellen im Juli fällt schlechter aus als die erste. Während im Juni noch 30 Landes-Badestellen eine "ausgezeichnete" Badewasserqualität aufwiesen, sind es jetzt 25. Dennoch sind alle Stellen zum Baden geeignet.

OÖ. Nach dem ersten Kontrolldurchgang 2020 der oberösterreichischen Badeplätze im Juni liegen nun die Ergebnisse der zweiten Kontrolle vor. Darüber informiert Wasser-Landesrat Wolfgang Klinger (FPÖ). Alle 40 Landes-Badestellen sind laut der Analyse der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit, kurz AGES, zum Baden geeignet. Bei 25 Badestellen wurde im Juli eine "ausgezeichnete" Badewasserqualität festgestellt. Darunter sind etwa der Feldkirchner See, der Vordere Langbathsee, der Puckinger Badesee und die Resilacke in Kleinzell. Bei 15 Badestellen liegt eine "gute Badewasserqualität" vor. Dabei handelt es sich um Fließgewässer wie die Aist, Traun und Donau. Zwei Stellen - Krems bei Neuhofen und Pramspeicher- wiesen nach starken Regenfällen eine "mangelhafte" Qualität auf. Bei der Nachuntersuchung am 30. beziehungsweise 27. Juli war die Beurteilung jedoch wieder "gut bis sehr gut".

Starke Regenfälle erhöhten die Keimzahl

In Oberösterreich gibt es insgesamt auch 43 EU-Badegewässer-Stellen, die in einem Erlass des Sozialministeriums gelistet sind und fünf Mal jährlich kontrolliert werden. Hier liegen nun die Ergebnisse des vierten Durchgangs vor. Sechs Badestellen, deren Proben Ende Juli oder Anfang August entnommen wurden, weisen aufgrund der starken Regenfälle eine erhöhte Keimzahl auf. Mit "gut" wurden der Attersee in Litzlberg, Seewalchen, im Ort Attersee, der Hallstättersee in Untersee, der Irsee in Zell am Moos und der Klaffer Badesee bewertet. Alle anderen 37 Badestellen erhielten die Note "ausgezeichnet". Darunter sind beispielsweise der Holzöstersee in Frank, der Oedt Badesee in Traun und der Weikerlsee in Linz.

„Durch eine regelmäßige Überprüfung unsere Badegewässer haben wir einen lückenlosen Überblick über die Qualität derselben. Grundsätzlich ist die Wasserqualität in Oberösterreich eine sehr gute, sowohl was die Badeseen als auch die Fließgewässer betrifft. Das Badevergnügen für den Urlaub in der Heimat ist also gesichert", meint Wasser-Landesrat Wolfgang Klinger.

Er appelliert abschließend an den Hausverstand und die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Speziell bei Fließgewässern werde das Strömungsverhalten oft unterschätzt.

Zu den Ergebnissen der Badewasserqualität-Untersuchung