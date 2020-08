Die oberösterreichische Landesregierung hat jetzt eine Förderung von 400.000 Euro für sechs Projekte beschlossen, die Energie- oder Wartungskosten einsparen sollen. Darunter ist zum Beispiel das Unternehmen Intersport Austria.

OÖ. Mit 400.000 Euro werden jetzt sechs sogenannte Contracting (Kooperationsform, Anm.) - Projekte von Unternehmen und Gemeinden gefördert. Darüber informiert nun Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

„Oberösterreich will mit seiner Energiestrategie ‚Energie-Leitregion OÖ 2050‘ zum Vorreiter bei der Energiewende werden. Das ‚Energie-Contracting‘, ein innovatives Finanzierungs- und Betreibermodell, ermöglicht den Gemeinden und Unternehmen in unserem Land kostengünstige Investitionen und ist damit ein wichtiger Turbo in Richtung Energie-Leitregion 2050“, führt Achleitner aus.

Straßenbeleuchtungen sollen optimiert werden

Im Detail plant, errichtet und finanziert ein spezialisiertes Unternehmen, ein sogenannter Contractor, Energieinvestitionen in einer Gemeinde oder einem Unternehmen. Finanziert werden diese Investitionen teilweise durch die damit erzielten Energie- und Wartungskosteneinsparungen. Das Land Oberösterreich hat nun die Unterstützung für die Projekte Optimierung der Straßenbeleuchtungen in Weyer, Attersee, Schörfling, Unterweitersdorf und Ohlsdorf sowie die Verbesserung der Beleuchtung in den Verkaufsräumen beim Unternehmen Intersport Austria fixiert. Insgesamt werden 2,5 Millionen Euro, davon 400.000 Euro vom Land OÖ, in die Verbesserungen der Beleuchtungen investiert. Damit sollen in den nächsten zehn Jahren 640.000 Kilowattstunden jährlich an Strom, 125.000 Euro Kosten und 200 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden.