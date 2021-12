OBERPULLENDORF. Die Musik und der Tanz sind zwei Künste, die in genauer Verbindung mit einander stehen. Dies können auch die 27 Kinder bestätigen, welche am Samstag, den 18. Dezember 2021 am Oberpullendorfer Hauptplatz ihr Tanzbein zu weihnachtlichen Klängen schwungen. Die Studentin Celine Weiss leitet seit dem Sommer 2020 die Tanzgruppe „Colourful Dancers“ und zaubert den Zuschauern mit ausgefallenen Tanzschritten ein Lächeln aufs Gesicht.

Bisherige Auftritte

Ob der Oberpullendorfer Bauernmarkt, der Oberloisdorfer Kirtag, das Sportfest in Pilgersdorf oder auch die Car Buddy-Eröffnung in Oberpullendorf – die sportliche Truppe ist stets dabei und bringt jedermann zum Staunen. Der Zusammenhalt der Tanzgruppe sticht einem direkt ins Auge, denn beim Aufbauen oder auch beim Aufregung mildern sind die Kids für einander da. „Es ist einfach unglaublich zu sehen wie sehr sich die Kinder freuen, dieses neue Talent zu präsentierten!“ erklärte eine Mutter, deren Tochter bei den Colourful Dancers die Liebe zum Tanzen entdeckte.

Perfektes Ambiente

Um noch mehr Weihnachtsstimmung zu schaffen, bot sich der Hauptplatz Oberpullendorf traumhaft an, denn für die kleine Stärkung danach konnte man sich Schmankerl, wie einen Langos genehmigen oder auch ein paar Gläser Glühwein verkostigen. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Auftritt auf die Beine stellen konnten, trotz der Corona Maßnahmen! Die Kinder sind begeistert und wir wollen euch unser können einfach zeigen!“, betonte die 19-Jährige motiviert.