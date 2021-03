Traditionell wird in der Pfarrgemeinde Oberloisdorf, so wie in vielen anderen Pfarren, am 5. Fastensonntag– dem Sonntag vor Palmsonntag – im Anschluss an die Messe eine Fastensuppe ausgegeben.

Gemeinschaftsgefühl

Gemeinsam beten, gemeinsam essen, Gemeinschaft erleben bedeutet das normalerweise.

Im Vorjahr fiel diese gemeinsame Aktion Corona-bedingt ganz aus, heuer initiierten das Hilfswerk Fastenaktion und die Katholische Frauenbewegung stattdessen die Aktion "Fastensuppe to go".

12 verschiedene Suppen

Auch die Pfarre Oberloisdorf mit Pfarrer Ghinari schloss sich dieser Aktion an und die Frauen der Gemeinde kochten 12 verschiedene Suppen zum Auswählen und Mitnehmen „im Glaserl“.

Die Firmlinge der Kirchengemeinde beteiligten sich beim liebevollen Herrichten der Suppengläser und bei der Ausgabe der „Suppen to go“.

„Es hat total schön ausgeschaut und es war ein Zeichen von Gemeinschaft“, freut sich Pfarrgemeinderätin Sonja Grünwald über die gelungene Aktion. „Du hast das Gefühl, du gehörst irgendwo dazu und das ist so wichtig, gerade in dieser Zeit!“