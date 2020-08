Die Neckenmarkter Winzer luden am vergangenen Wochenende zu "Tagen der offenen Kellertüren" ein - wobei eigentlich hauptsächlich die "Hoftüren" geöffnet waren, um die Veranstaltung Corona-konform und dennoch genussvoll zu gestalten. Die beteiligten Betriebe nahmen sogar zuvor an einer speziellen diesbezügliche Schulung teil, um ihren Gästen gleichzeitig größtmögliche Sicherheit und optimales Rotweinvergnügen bieten zu können.

Gute Tropfen

14 Winzer öffneten ihre Türen, man wanderte zu Fuß oder ließ sich mit Pferdekutsche und Oldtimertraktor von einem guten Tropfen zum nächsten führen. Auch bei der Donatus-Kapelle in den Weingärten konnte nachmittags mit fantastischem Ausblick über das Weingebirge genussvoll gechillt werden.

Die Namen der Neckenmarkter Winzer sprechen für sich und bürgen für hervorragende Weine aus besten Lagen. Weinbauvereins-Obmann Gerald Wieder konnte sich an diesen etwas anderen Rotweintagen in Vertretung seiner Winzer über gute Stimmung und ein reges Kommen und Gehen bei herrlichem Wetter freuen.