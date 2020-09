BEZIRK OBERPULLENDORF. Die mittelburgenländische Band "Max Schabl und das Volk der Mäuse" veröffentlicht am 7. September ein neues Lied mit dem Titel „Es gibt so Tog“. Es handelt sich dabei um die dritte Single der Band. Die ersten beiden Veröffentlichungen laufen derzeit auf dem Radiosender 88.6. Ihr Debütalbum mit insgesamt zehn Liedern erscheint am 26. September.

„Man soll das Leben schließlich nicht so ernst nehmen“

Textlich befasst sich das neue Lied mit Tagen, an denen es nicht so gut läuft. Musikalisch gesehen finden sich jedoch fröhliche Melodien wieder, welche eher im Widerspruch zum Text stehen. "Dies ist bewusst, da auch schlechte Tage irgendwann ein Ende nehmen. Man soll das Leben schließlich nicht so ernst nehmen“, erklärt der Liedermacher Max Schabl.

Video-Dreh in Mannersdorf an der Rabnitz

Für das Video war der Dörfler Fabian Emmer verantwortlich. Gedreht wurde im Innenhof des GH Pröstl in Mannersdorf an der Rabnitz. Ein fröhliches Beisammensein mit Freundinnen und Freunden, Bands aus dem Burgenland und Fans wurde gefilmt, geschnitten und veröffentlicht. Dieses rein burgenländische Resultat findet man nun auf Youtube.

Album statt Konzerte

Im letzten Halbjahr mussten alle Konzerte coronabedingt abgesagt werden. Die Band nutzte diese Zeit aber mit der Fertigstellung ihres Debütalbums. Informationen dazu findet man in den Sozialen Netzwerken sowie auf www.max-schabl.com.