Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gratulierte den Marktgemeinden Raiding, Unterfrauenhaid sowie der Gemeinde Lackendorf.

BEZIRK. Eine große Jubiläumsfeier wurde am 26. Juni im Lisztzentrum in Raiding im Beisein von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Heinrich Dorner und den drei Bürgermeistern Markus Landauer (Raiding) Friedrich Kreisits (Unterfrauenhaid) und Werner Hofer (Lackendorf), sowie 400 Gästen durchgeführt.

Gemeinsame Geschichte



Anlass waren die 800-Jahre-Jubiläumsfeiern dieser drei Gemeinden, die sich einerseits durch eine gemeinsame Geschichte und anderseits durch besondere Alleinstellungsmerkmale auszeichnen.

Ein Miteinander



1971 wurde Unterfrauenhaid mit Lackendorf und Raiding zu einer Großgemeinde zusammengeschlossen, die später wieder aufgelöst wurde. "Man spürt auch heute ganz deutlich das Miteinander, das hier unter den Gemeinden gelebt wird, das zeigt auch der heutige Festakt", sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil anlässlich der Jubiläumsfeier.

"Höchste Lebensqualität"



800 Jahre Raiding, Unterfrauenhaid und Lackendorf stehen für eine lange und wechselvolle Geschichte, für Tradition und Gemeinschaft und nicht zuletzt für eine erfolgreiche Entwicklung. "Diese Ortschaften bieten höchste Lebensqualität", so der Landeshauptmann. "Das soll auch weiterhin so bleiben. Daher wünsche ich allen drei Gemeinden, dass sie ihren jeweiligen Weg so erfolgreich weiter gehen wie bisher und sich in ihren Bereichen mit ihren Facetten- sei es in der Kultur oder auch in wirtschaftlichen Belangen - weiter entwickeln können", sagte Doskozil abschließend." Landesrat Heinrich Dorner sagte beim Festakt: "Ich wünsche den drei Gemeinden alles Gute. Hier stimmt die Zusammenarbeit. Jede Gemeinde hat ihre Stärken und Projekte. Die Zusammenarbeit ist wichtig, alle drei Bürgermeister setzen sich für ihre Region ein."