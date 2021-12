Herbert Adelmann, Landessprecher vom Team HC Strache Burgenland, wurde kurz vor Weihnachten angefahren und brach sich dabei ein Bein – der oder die Lenker/in beging laut seinen Angaben Fahrerflucht

STOOB-SÜD. Der Vorfall ereignete sich am 21. Dezember gegen 16:40 Uhr in Stoob-Süd, wo Adelmann einen so eben gekauften Christbaum in sein geparktes Auto laden wollte. "Plötzlich spürte ich einen großen Schmerz", schildert er. "Ein großer, schwarzer Pick-up mit weißer Aufschrift kam von Oberpullendorfer Seite daher geschossen und räumte mich weg. Der Fahrer hätte mich bereits von weitem sehen und bemerken müssen. Er kann nur angesoffen gewesen sein", so der Politiker, der auch ein "Attentat" nicht ausschließt. Denn als Landesobmann vom Team HC Strache sei er "womöglich manchen Herrschaften ein Dorn im Auge".

Facebook eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Facebook ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Facebook ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Facebook Facebook immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Es gibt einen Zeugen

Ein Zeuge habe den Vorfall beobachtet, so Adelmann. Das habe er auch der Polizei gemeldet, die nach Anfrage der RegionalMedien Burgenland am Montag noch nichts Neues zum Fall sagen konnte. Adelmann trifft sich jedenfalls am Mittwoch mit der Polizei, um den Fall im Detail zu protokollieren. "Das war mir bisher noch nicht möglich", erklärt der Politiker.

"Kein einziges Auto hielt an, um Hilfe zu leisten"

Kritik übt Adelmann nicht nur am noch flüchtigen Unfalllenker, sondern auch an der offenbar fehlenden Hilfsbereitschaft: "Es fuhr mindestens jede viertel Minute ein Auto vorbei. Sie mussten mich dort am Boden liegen sehen. Und bemerken, dass ich mich nicht bewegte. Kein einziges Auto hielt an, um Hilfe zu leisten." Lediglich ein Mann sei plötzlich hinter ihm gestanden und habe gesagt: 'Wirklich furchtbar, bei uns ist es ja schon fast wie in der Stadt.' "Danach ging er weiter", schildert Adelmann, dessen rechter Fuß nun eingegipst ist. "Ein Gips-Fuß ist unangenehm, ich freue mich aber, dass ich lebe." Die Fahndung der Polizei läuft.